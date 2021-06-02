СПГ с будущих проектов в Арктике пойдёт на экспорт

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Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) будущим проектам в Арктике. Об этом РИА Новости заявил глава министерства Николай Шульгинов.

Есть поручение президента на эту тему, и мы внесли в правительство предложения о корректировке закона. Оно заключается в том, чтобы расширить перечень экспортёров СПГ за счёт проектов арктической зоны, удалённых от Единой системы газоснабжения. Эти предложения рассматриваются, — заявил Шульгинов.

Он отметил, что когда этот закон будет принят, можно будет вернуться к обсуждению вопросов перспектив «Якутского СПГ».

Сейчас правом на экспорт СПГ обладают «Газпром», «Газпром экспорт», «Роснефть» и «дочки» «Новатэка»: «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

Экспорт сжиженного природного газа из России к 2040 году увеличится более чем на 200% — до 97 млн тонн. Таким образом, страна продемонстрирует наибольший рост экспорта СПГ. Об этом ранее стало известно из ежегодного прогноза этого рынка компании Royal Dutch Shell. Конкуренцию России составят только страны Африки, где экспорт СПГ увеличится на 193%, или 83 млн тонн, и достигнет 126 млн тонн.