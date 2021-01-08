Специалист рассказал, куда вложить деньги в условиях нового налога

https://static.news.ru/photo/ef419600-5235-11eb-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской финансовой системе существует целый ряд инструментов, которые могут помочь избежать уплаты налога на банковские вклады свыше 1 млн рублей, заявил управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.

По его словам, лучшим инструментом может стать открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), внутри которого налоги на дивиденды и процентные доходы не взимаются, передаёт РИА Новости.

Это даёт возможность управляющей компании направлять «сэкономленные» на отсутствии налогов средства в инвестиции, увеличивая тем самым доходность клиента, — отметил Русецкий.

Он добавил, что если инвестировать в ОПИФ от трёх лет, то есть на долгосрочной основе, то инвестор получит налоговые вычеты, которые составляют до 3 млн рублей в год. При прибыли в 10 млн рублей за три года налоговый вычет составит 3 млн рублей, умноженных на три года, то есть 9 млн рублей, а под налоги попадёт лишь 1 млн из этих 10 млн, пояснил он.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральная налоговая служба (ФНС) ранее опубликовала разъяснение Минфина о порядке уплаты налога на вклады свыше 1 млн рублей. С 1 января в России ввели налог на вклады, согласно которому доход свыше 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.