Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам свыше 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/7f14b028-5169-11eb-a28e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала разъяснение Минфина о порядке уплаты налога на вклады свыше 1 млн рублей.

Минфин напомнил , что налог коснётся не самих вкладов, а лишь процентов по ним.

Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены, — говорится в документе, опубликованном ФНС.

Если же проценты по вкладу зачисляются банком в счёт пополнения этого же вклада, то доход в виде этих процентов будет засчитан при обложении НДФЛ в том периоде, в котором произошло начисление процентов.

Напомним, 1 января 2021 года в России вступил в силу налог на доходы с процентов по вкладам физлиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит 1 млн рублей. Доход с подобных банковских депозитов начнет облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Как сообщал NEWS.ru, введение налога на банковские вклады, превышающие 1 млн рублей, вызвало у россиян неоднозначную реакцию. Многие решили, что налог будет взиматься с «тела» вклада и стали обращаться в банки, чтобы дробить большие вклады на более мелкие. В ФНС ранее заявляли о бесполезности этих действий, так как налоговая система «видит» эти вклады и способна учесть из совокупный объём.

Ранее доцент РАНХиГС Сергей Хестанов рассказал о новых налогах, которые ждут россиян в 2021 году. По его словам, изменений будет много и они будут связаны с корректировкой уже принятых решений. Он отметил, что их число сократится только тогда, когда стабилизируются или хотя бы приблизятся к плановым значениям основные для правительства показатели.