Россиянам предрекли новые налоговые изменения в 2021 году

https://static.news.ru/photo/dfe3bba6-4430-11eb-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новые изменения налогов ожидают Россию в 2021 году. Об этом заявил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его словам, изменений будет много и они будут связаны с корректировкой уже принятых решений. Он отметил, что их число сократится только тогда, когда стабилизируются или хотя бы приблизятся к плановым значениям основные для правительства показатели, передаёт издание «Известия».

В свою очередь профессор ВШЭ Юрий Симачев предположил, что из-за нерешённых проблем в малом бизнесе налоговая политика руководства страны будет активной, но ориентированной на стимулирование. В том числе это коснётся IT-сектора.

По словам директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева, в России, вероятно, закончилась «эра угля», а нефтегазовой отрасли прочат упадок. В связи с этим стране придётся искать другие пути развития. На этом фоне, по мнению завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. Плеханова Дмитрия Завьялова, позиции IT-компаний будут укрепляться. При этом на экономику продолжит влиять и пандемия COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что собственники элитной недвижимости в центре Москвы удивились резкому увеличению налогов. Например, за квартиру на Патриарших прудах придётся заплатить на треть больше прежнего.