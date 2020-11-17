Спад промышленности в РФ в октябре ускорился до 5,9% в годовом выражении

https://static.news.ru/photo/0ed5d100-28f8-11eb-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Промышленное производство в РФ ускорило спад в октябре 2020-го до 5,9% в годовом выражении после снижения на 3,6% в сентябре, передаёт Росстат. Ведомство отмечает, что в январе — октябре 2020-го по сравнению с январём — октябрём 2019-го снижение показателей составило 3,1%. По сравнению с сентябрём текущего года в октябре зафиксирован рост показателя на 3,8%.

В октябре добыча полезных ископаемых снизила темпы до 8,8% в годовом выражении после падения на 9,4% в сентябре (в январе — октябре снижение на 6,6% год к году, в III квартале — на 11,3%). Негативные процессы в обрабатывающем секторе в октябре ускорились до 4,4% после роста на 0,5% в сентябре. В январе — октябре показатели потеряли 0,3% в годовом выражении, по итогам III квартала — выросли на 0,3%, говорится на сайте Росстата.

Накануне Счётная палата РФ предупредила о возможности увеличения темпов роста цен до конца 2020 года. В ведомстве считают, что на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года.

Также в СП отметили, что услуги с января по сентябрь подорожали на 2,35%. Цифра формировалась на фоне низкого спроса в условиях ограничений на работу предприятий сферы услуг из-за коронавируса. По итогам III квартала рост цен в годовом выражении превысил прогнозное значение в 3% и составил 3,67%, подчеркнули аудиторы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сахар-песок в России уже несколько месяцев подряд прибавляет в цене. В октябре этот продукт подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрём. Сахар в октябре подорожал практически во всех российских регионах. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Продолжили расти цены и на подсолнечное масло, прибавка к сентябрьской стоимости в октябре составила 7,43%. Также на 6,33% подорожали куриные яйца.