https://static.news.ru/photo/9d3c287e-537c-11ea-a0b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frantisek_Krejci /pixabay.com

Счётная палата проанализировала ход исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за 2019 год и пришла к выводу, что изменения в пенсионной системе не помогли пенсионерам достичь достойного уровня жизни. Об этом сообщил ТАСС.

Почти у 9% пенсионеров из 69 регионов России пенсия ниже прожиточного минимума.

На конец 2019 года 3884,35 тыс. пенсионеров получали федеральную социальную доплату к пенсии, что на 507,61 тыс. человек (на 15%) больше, чем на начало года. Рост числа получателей данной доплаты может свидетельствовать о том, что принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Счётная палата отметила, что число получателей социальной доплаты к пенсии с каждым годом растёт. За 2019 год возможностью доплаты воспользовались еще 15% пенсионеров.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин ответил россиянке на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.