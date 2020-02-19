https://static.news.ru/photo/d296f3ea-530f-11ea-af6d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин у памятника Анатолию Собчаку. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сегодня президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, после чего решил пообщаться с местными жителями. Одна женщина спросила у политика, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.

Думаю, что очень трудно, — признал глава государства.

По его словам, именно поэтому правительство запустило целую программу поддержки семей с детьми. Государство делает всё, что от него зависит.

В ответ девушка рассказала, что вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Путин объяснил, что специалисты смотрят на доход человека, после чего ему устанавливается определённая сумма.

Конечно, вы правы, у нас ещё очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить, — цитирует «Интерфакс» слова президента.

Как писал NEWS.ru, Министерство труда подготовило проект приказа об установлении величины прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2019 года. Его размер рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата. Согласно расчётам ведомства, показатель за данный период в целом на душу населения составил 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей −10 383 рубля.