Создатель российских андроидов: мы думали о «зловещей долине» Директор по развитию компании Promobot — о новых железных «людях», покрытых кожей

Фото: Компания Promobot

Новый российский андроид — «Дуняша»

Два месяца назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме представили нового российского андроида — «Дуняшу». Девушка с большими ледяными глазами продавала бизнесменам мороженое и кофе. Один из руководителей пермской компании Promobot, создавшей робота, Олег Кивокурцев дал интервью NEWS.ru. Он рассказал, сколько стоит «Дуняша», почему ее хотят заказать в других странах и какие роботы придут в Россию в ближайшем будущем. А мы добавили фото самых известных российских и зарубежных андроидов.

Попасть в «зловещую долину»

— Где можно использовать андроидов?

— В кафе как продавцов, в музеях как гидов, в МФЦ как администраторов, на ресепшенах в отелях, помощниками преподавателей в вузах. Андроиды могут быть даже сиделками в домах престарелых — например, они способны следить за людьми с болезнью Паркинсона. Роботы могут передавать срочные просьбы человека медперсоналу или соцработнику, вести профилактику Паркинсона — часами общаться с престарелыми людьми и поддерживать их в хорошем психоэмоциональном состоянии — шутками и анекдотами. И конечно же, робот никогда не нагрубит.

— В начале своей работы вы создавали промоботов — однотипных роботов-промоутеров, лишь отдаленно напоминающих людей. Когда вы заинтересовались разработками андроидов?

Фото: Компания Promobot Олег Кивокурцев с промоботом

— Это было еще в 2016 году. Мы прочитали исследование о второй вехе робототехники — производстве андроидов вместо промоботов. То есть о создании настоящих клонов живых людей. Мы понимали, что, скорее всего, первый экземпляр не будет популярным и мы просто попадем в «зловещую долину». Этот термин японского ученого Масахиро Мори описывает ситуацию, когда люди начинают бояться похожих на себя существ. Однако мы знали, что компания, которая создаст андроида, сможет захватить новый рынок.

Первый наш робот-андроид — это «Алекс» (представлен в 2019 году. — NEWS.ru). «Дуняша» же наш 28-й или 29-й по счету андроид.

Фото: Компания Promobot Робот «Алекс»

— Чем отличается «Дуняша» от промобота?

— Промобот — это робот, передвигающийся на двух колесах. На его опорной конструкции установлен механический торс. На торсе — вычислительный блок и монитор.

«Дуняша» — совсем другая конструкция. У этого робота нет колес, он не может передвигаться. Зато торс робота и руки могут совершать движения. Голова робота покрыта искусственной кожей.

— А кожу вы откуда-то импортируете?

— Готовую кожу очень трудно подобрать. Она часто получается либо слишком упругой, либо слишком эластичной. В первом случае робот не может выражать все эмоции, а во втором кажется, что лицо у него слишком уставшее, бледное. Поэтому мы открыли производство во Владивостоке и создаем кожу сами. В 2022 году мы разработали трехслойную силиконовую кожу, ее и использовали в «Дуняше».

— Вы писали для нее какую-то уникальную нейросеть?

— Нет, нейросети (искусственной нервной сети. — NEWS.ru) у нее нет. «Дуняша» не сможет поддержать разговор. Она просто воспроизводит типовые речовки, чтобы люди заказывали соответствующие товары и услуги. Мы сделали это специально. Если бы люди могли болтать с «Дуняшей» на любые темы, то кафе работало бы хуже. Люди стали бы меньше заказывать кофе и еду, а больше времени тратили бы на разговоры.

— Сколько человек работали над созданием андроида?

— Десять человек. Это программисты, конструкторы, электронщики. Одновременно они разрабатывали обычных промоботов.

— И сколько времени и денег вы потратили на «Дуняшу»?

— Разработка и производство первого робота стоили 10 млн рублей и длились 10 месяцев.

— За сколько сегодня вы его продаете?

— Полная копия обойдется клиенту в 15 млн рублей. Если же он захочет андроида с какой-то уникальной внешностью, цена будет выше.

— Какие поломки могут возникнуть у «Дуняши»?

— Возможны три вида поломок. Аппаратные, когда из строя выходит электроника. Механические — к примеру, поломка шестерни. Обе эти поломки ведут к тому, что робот перестает двигаться. Также возможны программные поломки. При них робот может перестать говорить, принимать платежи.

— Какой срок эксплуатации у андроида?

— Если бережно к нему относиться, то более семи лет. Гарантию же даем на один год.

Роботы-противники

— Каких андроидов вы считаете конкурентами «Дуняши»?

— Это робот Ameca, разработанный британской компанией Engineered Arts. Его называют самым реалистичным гуманоидным роботом в мире. Он может реагировать на движения человека и говорить.

Фото: engineeredarts.co.uk/robot/ameca Робот Ameca

Робот «София» от гонконгской компании Hanson Robotics. Этот робот популярен, участвует в телешоу, дает интервью. «София» умеет моргать, щуриться, двигать шеей и известна неоднозначным чувством юмора. Например, в 2016-м на вопрос, собирается ли она убивать людей, «София» сказала «да» (позже она также шутила про порабощение человечества. — NEWS.ru).

Фото: hansonrobotics.com/sophia/ Робот «София»

И, наконец, роботы от компании «Нейроботикс» из нашего Зеленограда. Они разработали популярного «Пушкина» с внешностью поэта. Он умеет декламировать стихи.

Фото: neurobotics.ru/catalog/robotics/robot-pushkin/ Робот «Пушкин»

— Чем «Дуняша» лучше западных аналогов, а чем хуже?

— У «Дуняши» лицо выражает 30 видов эмоций. Ближайший конкурент нашего робота тут Ameca, он может демонстрировать 11 эмоций. Другое преимущество нашего робота — доступная в сравнении с конкурентами цена.

Но есть у «Дуняши» и один минус. Андроиды Ameca выглядят реалистичнее.

«Дуняши» покорят Восток

— Сколько контрактов после ПМЭФ на продажу «Дуняши» вам удалось заключить?

— Пока ни одного. Но уже поступило 200 заявок.

— Из каких стран?

— Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан. И, конечно, большинство запросов из России.

— А в России в каких регионах могут быть поставлены «Дуняши»?

— Они уже продают кофе, мороженое и газировку в двух парках — в Перми и Нижнем Новгороде. Работают в МФЦ Москвы и Перми, а также стали пациентами-тренажерами для студентов Пермского государственного медицинского университета. А в этом году новые «Дуняши» могут опять появиться в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Ямало-Ненецком автономной округе. В России и за границей «Дуняш» хотят устанавливать в аэропортах, музеях и торговых центрах для привлечения внимания к бизнесу.

О компании

— Сколько всего андроидов и промоботов ваша компания производит в год?

— Около 200.

— Сколько сейчас человек в вашей команде и каков ваш оборот?

— 156 человек. Большинство из них находятся в Перми. Семь человек работают на производстве кожи для роботов во Владивостоке. Ежегодный оборот — 200 млн рублей в год.

— Как вы оцениваете объем рынка роботов-андроидов во всем мире?

— Он только формируется. Его объем пока даже меньше 1 млрд долларов.

— Какими разработками вы заняты сейчас?

— Мы создаем новую линейку роботов-консультантов. Если же говорить не об андроидах, то мы работаем над новыми промышленными и логистическими роботами.

Например, на пищевых и лекарственных заводах не хватает рук, и мы предложим им свои, автоматические, которые будут поднимать и перемещать грузы весом до 13 килограммов.

Что касается логистических роботов, то они будут в виде тележек на колесах, как на складах американских онлайн-магазинов Amazon. Роботы будут перемещать грузы до 500 килограммов.

Новинки хотим представить уже в этом году.