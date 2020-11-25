Совфед разработал проект интеграции платёжных приложений с системой «Мир»

https://static.news.ru/photo/10c07dd4-2f16-11eb-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации разработали законопроект, который обязывает поставщика платёжного приложения для смартфона интегрировать его с российской национальной платёжной системой «Мир». Об этом сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев.

Он отметил, что иногда клиенты «Мир» не могут воспользоваться бесконтактной оплатой с помощью смартфона.

Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платёжной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы. В настоящее время уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платёжного приложения обеспечивать интеграцию с национальной платежной системой «Мир», которые решат эту проблему, — сказал Журавлёв, слова которого передала пресс-служба СФ.

Вице-спикер также рассказал, что законопроект готов, но его пока не внесли в Госдуму. Как уточнил Журавлёв, сейчас карты «Мир» принимают в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а для их владельцев созданы благоприятные условия оплаты товаров и услуг на всей территории России.

Сенатор также напомнил, что денежные операции с этими картами можно проводить с помощью банкоматов, дистанционно и через Интернет, а постановление правительства, которое предусматривает обязанность предустановки российских приложений на смартфоны, в том числе приложения «Мир», будет способствовать развитию и дальнейшему распространению национальной платежной системы.

Как сообщал NEWS.ru, в российских банках подтвердили, что начали активно развивать направление по выпуску банковских карт для детей, так как число заявок на них со стороны родителей растёт. Взрослым нравится возможность контролировать траты ребёнка через свои счета.