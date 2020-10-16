Банки в России стали активно выпускать «детские карты»

https://static.news.ru/photo/8c660148-1030-11eb-8830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских банках подтвердили, что начали активно развивать направление по выпуску банковских карт для детей, так как число заявок на них со стороны родителей растёт. Взрослым нравится возможность контролировать траты ребёнка через свои счета.

Как напоминает РИА Новости, взаимоотношения детей с деньгами в России регулируются законами по двум возрастным группам. До 14 лет дети имеют право распоряжаться лишь деньгами, которые дали им родители. С 14 до 18 лет ребенку уже позволено самому зарабатывать и управлять деньгами, включая открытие собственного счёта.

«Детские» банковские продукты сегодня есть в большинстве крупных российских банков. В Поста Банке и «Тинькофф» рассказали, что наибольшее число заявок на карты для детей поступает от жителей крупных городов, но в целом популярность карт для детей растёт по всей России.

Например, в Крыму карты «Мир» для детей оформили в 2019 году 35 тысяч человек. Основным преимуществом такой карты, как отметили в банках, является подконтрольность трат ребёнка родителями, которые могут видеть историю операций через свой персональный счёт, частью которого является счёт ребёнка.

Как сообщал NEWS.ru, между тем, в период пандемии коронавируса россияне сократили количество используемых банковских карт, а также число и объёмы операций по ним. Об этом рассказали в ЦБ РФ. Причина — снижением спроса на данный продукт со стороны населения и ужесточением банками условий выдачи кредиток.