Мосгордума готовит законопроект об алкогольных «наливайках»

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Проблемы регулирования доступности спиртного касаются всех регионов РФ. Это и повышение возраста продажи алкоголя, и время торговли горячительными напитками в так называемых «наливайках».

Проект закона, призванного навести порядок в данной сфере, подготовили в Московской городской думе. Документ учитывает требования нового ФЗ.

Прописан запрет продажи алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала не превышает 20 кв.м. Также данный законопроект должен будет регулировать и время продажи алкоголя в таких заведениях, — рассказала для NEWS.ru глава Комитета по социальной политике Совфеда Инна Святенко.

Накануне глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года. Он поддержал эту идею. По его словам, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем раньше у него проявляются проблемы со здоровьем,.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года может привести к росту потребления некачественного спиртного и другим негативным последствиям. Такое мнение высказал профессор СПбГУ, врач-нарколог Алексей Егоров.