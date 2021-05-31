Советник Путина рассказал, на чём будут ездить чиновники через 20 лет

https://static.news.ru/photo/2c091f38-c278-11eb-8bb8-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Чиновники и простые россияне через 20–30 лет пересядут на электромобили. Классических машин больше выпускать не будут, приводит мнение спецпредставителя президента по вопросам изменения климата Руслана Эдельгериева РИА Новости.

По словам Эдельгериева, уже все ведущие автоконцерны мира анонсировали отказ от двигателей внутреннего сгорания и выпуск электротранспорта, так как выбросы углекислого газа увеличивают темпы глобального потепления.

Ведущие компании автопрома, как международные, так и российские, заявляют о запуске линеек электромобилей. У многих в планах с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20–30 лет пересядут все, — заявил советник Путина.

По утверждениям учёных, именно автомобильные выхлопы являются главной причиной глобального потепления. И это приближает экологическую катастрофу.

Как сообщалось ранее, рост выбросов парниковых газов на территории России является самым большим риском для экономики страны. Советник президента РФ, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев считает, что для сохранения конкурентоспособности местной продукции необходимо перейти на низкоуглеродное производство.