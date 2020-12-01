Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2021–2023 годы

https://static.news.ru/photo/b3523576-3487-11eb-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба СФ

Совет Федерации принял закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Документ представил сенаторам министр финансов России Антон Силуанов. Заразившегося коронавирусом главу Счётной палаты Алексея Кудрина заменил аудитор Андрей Батуркин.

Закон о федеральном бюджете РФ в трёхлетний период предусматривает рост доходов с 18,765 трлн рублей в 2021 году до 20,637 трлн рублей в 2022-м и 22,263 трлн рублей в 2023 году, расходов — с 21,52 трлн рублей до 21,884 трлн и 23,671 трлн соответственно. В итоге образуется дефицит бюджета в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП — в 2022 году и 1,1% ВВП — в 2023 году.

На 2021 год смягчено бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от цены нефти марки Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет $43,3 в 2021 году, $44,2 в 2022 году и $45 в 2023 году. Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объём добычи нефти, который был бы без её сокращения в рамках сделки ОПЕК+, следовательно образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 млрд рублей.

В 2022 и 2023 годах ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в 703 млрд и 787 млрд рублей соответственно. Эти суммы должны будут пойти в Фонд национального благосостояния.

«Недостачу», включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов «бумажный дефицит», планируется покрыть в основном за счёт внутренних займов. На финансирование дефицита за счёт ФНБ в 2021 году заложено в проект бюджета 91 млрд. Объём фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 трлн рублей, 2022 года — 12,638 трлн, 2023 года — 13,474 трлн.

Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объёма ВВП в 115,533 трлн рублей в 2021 году, 124,223 трлн в 2022 году и 132,822 трлн в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022–2023 годах, передаёт RNS.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несмотря на дефицитный федеральный бюджет, в будущем году 35% всех трат направят на социальную сферу. Она подчеркнула, что это очень серьёзная заявка на выполнение социальных гарантий.

7 ноября правительство России одобрило поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения президента Владимира Путина и кабмина, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.