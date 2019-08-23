https://static.news.ru/photo/776d374a-c584-11e9-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: GAZautomobiles/facebook.com

Сотрудников группы ГАЗ Олега Дерипаски могут перевести на четырёхдневную рабочую неделю с сокращением заработной платы с конца октября нынешнего года по 20 апреля 2020 года.

Это связано с санкционными ограничениями и падающим рынком. Санкции могли привести концерн к проблемам с поставками импортных запчастей к двигателям для «Газелей», сообщает «Коммерсант».

США в апреле 2018 года внесли в чёрный список Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Однако 27 января 2019 года, американский Минфин вывел из-под санкций РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как предприниматель снизил свою долю в них.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на $7,5 млрд. Среди ответчиков в документе были указаны министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.

Как ранее писал News.ru, Минфин США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину.