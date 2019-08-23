Сотрудников группы ГАЗ Олега Дерипаски могут перевести на четырёхдневную рабочую неделю с сокращением заработной платы с конца октября нынешнего года по 20 апреля 2020 года.
Это связано с санкционными ограничениями и падающим рынком. Санкции могли привести концерн к проблемам с поставками импортных запчастей к двигателям для «Газелей»,
США в апреле 2018 года внесли в чёрный список Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Однако 27 января 2019 года, американский Минфин вывел из-под санкций РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как предприниматель снизил свою долю в них.
В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на $7,5 млрд. Среди ответчиков в документе были указаны министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.
Как ранее писал News.ru, Минфин США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину.