Содержащие ошибки налоговые декларации будут признаны недействительными

Правительство России подготовило законопроект, содержащий изменения в налоговое законодательство. Согласно документу, поданные с арифметическими ошибками налоговые декларации будут признаваться ФНС недействительными.
Содержащая неточные данные декларация будет принята, но налогоплательщик должен будет в течение пяти дней устранить допущенные ошибки. Если он не уложится в этот срок, декларацию аннулируют.
Эксперты отмечают, что зачастую арифметические ошибки в декларациях допускаются не умышленно, а по причине невнимательности или некомпетентности. Бывают также случаи, когда предприниматели не могут корректно рассчитать налоги и вычеты из них из-за отсутствия всех необходимых для этого данных.
По словам юристов, нововведение ставит налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение. В случае принятия поправок они в любой момент могут попасть в число нарушителей, им могут назначить штраф или возбудить уголовное дело,
Ранее NEWS.ru писал, что Партия Роста, возглавляемая уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, призвала премьер-министра Михаила Мишустина осуществить налоговую амнистию для малого бизнеса, а также предоставить промышленности доступ к дешёвому долгосрочному беззалоговому кредитованию. В партии полагают, что «сегодня нужны переломные шаги, а не отдельная точечная терапия». Необходимо перейти к устойчивому росту экономики с упором на реальный несырьевой сектор.
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