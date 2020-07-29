Содержащие ошибки налоговые декларации будут признаны недействительными

https://static.news.ru/photo/7c19f366-d23d-11ea-b19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Правительство России подготовило законопроект, содержащий изменения в налоговое законодательство. Согласно документу, поданные с арифметическими ошибками налоговые декларации будут признаваться ФНС недействительными.

Содержащая неточные данные декларация будет принята, но налогоплательщик должен будет в течение пяти дней устранить допущенные ошибки. Если он не уложится в этот срок, декларацию аннулируют.

Эксперты отмечают, что зачастую арифметические ошибки в декларациях допускаются не умышленно, а по причине невнимательности или некомпетентности. Бывают также случаи, когда предприниматели не могут корректно рассчитать налоги и вычеты из них из-за отсутствия всех необходимых для этого данных.

По словам юристов, нововведение ставит налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение. В случае принятия поправок они в любой момент могут попасть в число нарушителей, им могут назначить штраф или возбудить уголовное дело, сообщают «Ведомости».

Ранее NEWS.ru писал, что Партия Роста, возглавляемая уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, призвала премьер-министра Михаила Мишустина осуществить налоговую амнистию для малого бизнеса, а также предоставить промышленности доступ к дешёвому долгосрочному беззалоговому кредитованию. В партии полагают, что «сегодня нужны переломные шаги, а не отдельная точечная терапия». Необходимо перейти к устойчивому росту экономики с упором на реальный несырьевой сектор.