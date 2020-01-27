В адрес нового главы правительства РФ Михаила Мишустина поступил призыв осуществить налоговую амнистию для малого бизнеса и предоставить промышленности доступ к дешёвому долгосрочному беззалоговому кредитованию. С инициативой выступила «Партия Роста», которую возглавляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Поможет ли это решить проблемы МСБ — выяснял NEWS.ru.

«Провести налоговую амнистию для малого бизнеса», — говорится в открытом письме на имя Мишустина. Эксперты партии предлагают по примеру соседей из Казахстана «освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, которые работают на специальных режимах налогообложения».

Кроме того, сторонники главы партии Титова считают нужным предоставить промышленности доступ к дешёвому долгосрочному беззалоговому кредитованию — ввести в действие инструмент рефинансирования Центробанком кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых.

Открытое письмо к Мишустину в общей сложности состоит из шести существенных позиций. Помимо вышеназванных, в документе прописан призыв к созданию условий для повышения производительности труда, к заморозке тарифов естественных монополий сроком на 3 года, к стимулированию объёмов строительства жилья, «не только как инструмента решения важнейшей социальной задачи, но и как одного из основных драйверов роста экономики».

Также предлагается «поддержать программу создания в течение 2020-2021 годов 100 первых кластеров роста». В связи с этим предусмотреть для участников кластеров условия ведения хозяйственной деятельности на уровне, предоставляемых в ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития).

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Наконец, в итоговом — седьмом пункте — подчёркивается, что «рост невозможен, если не принять действенные меры по снятию уголовного, административного, судебного давления на бизнес».

В первую очередь надо снять административно-силовое давление на бизнес. Расчистить бюрократические завалы на пути предпринимательства. Мы надеемся, что нас услышат. Мы призываем минимизировать риторику — и повысить действенность. Мы призываем к доверительному диалогу между бизнесом и властью, а также ориентироваться на разумные шаги соседей (того же Казахстана). Сергей Станкевич член совета «Партии Роста» член совета «Партии Роста»

Смысл письма в том, отметил политик, что «сегодня нужны переломные шаги, а не отдельная точечная терапия». Необходимо перейти к устойчивому росту экономики с упором на реальный несырьевой сектор, заключил Станкевич.

Однако эксперты не верят в реализацию задумок партии и называют их пустой риторикой, цель которой — «сплошной самопиар».

Все предложения — дело хорошее, но практически нереализуемое в нынешней системе. Конечно, хорошо быть богатым и здоровым, нежели бедным и больным. Но ведь как у нас налоговая амнистия в реальности происходит? Достаточно вспомнить обсуждение налоговой амнистии для офшорников и для тех, кто потенциально мог вернуться в Россию. Закончилась вся компания тем, что изучили налоговую декларацию одного предпринимателя и просто его посадили. Владимир Буев вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

По словам Буева, в условиях огосударствления и роста монополизма реализация положений письма маловероятна. Он напомнил печальную цифру, что за последний год из бизнеса «бесследно ушли 500 тысяч юридических лиц». И куда они ушли никто не знает — в тень, на госслужбу, в силовые структуры?

Вместе с тем, вице-президент НИСИПП убеждён, что в России необходимо развивать частный банковский сектор. Нужно давать не дешёвые кредиты, а развивать частную банковскую систему, говорит он.

Сейчас она у нас монопольная, поскольку за последние годы отозвали сотни лицензий региональных частных банков, работавших на местах со своим малым бизнесом, который не встраивался в цепочки госкорпораций, в госзаказ, и работал непосредственно с потребителями, с розницей. Да, они работали с теневой обналичкой, но ведь также они работали и с самым низовым малым бизнесом. Оставшиеся на этом поприще банки ищут исключительно прибыльный бизнес и игнорируют остальной, — сказал аналитик.

Получается, как некогда сказал идеолог протестантизма Мартин Лютер, — «выплеснули вместе с грязной водой и ребёнка». А раз выплеснули один раз, выплеснут снова.