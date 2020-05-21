Содержание россиян в обсерваторах могут приравнять к страховым случаям

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Федеральный бюджет может взять на себя финансирование по содержанию граждан в обсерваторах, если у них подозревают коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Подобные случаи могут приравнять к страховым. Документ направил в кабмин РФ член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

По словам сенатора, учреждения, в которых люди находятся в изоляции и на обследовании, получают средства из разных источников. Основную нагрузку несут на себе регионы. Политик считает, что не каждый субъект может «потянуть», пишет «Парламентская газета».

Моё предложение состоит в том, чтобы расходы по содержанию пациентов в обсерваторах легли на федеральный бюджет, в этом случае их будет финансировать фонд ОМС, — говорится в сообщении.

Шатохин считает, что финансирование обсерваторов из федерального бюджета повысить уровень жизни граждан во время изоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер многие семьи в России существенно потеряли в доходах, а некоторые даже оказались за чертой бедности.

В связи с этим общественники, представляющие интересы многодетных семей, обратились к государству с просьбой о введении дополнительных мер финансовой поддержки.