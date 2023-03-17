Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3% с апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы еще на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%, следует из постановления премьера, опубликованного на сайте официальной правовой информации. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, это решение затронет 4 миллиона человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 млрд рублей.

Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий в размере 1,033, — говорится в постановлении.

В Минтруде пояснили, что в связи с темпами инфляции в первом полугодии прошлого года в правительстве решили повысить ряд социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы нуждающихся граждан с учетом роста цен.

Сенатор Елена Бибикова напомнила в своем Telegram-канале, что социальная пенсия может быть назначена при установлении инвалидности, по случаю потери кормильца, по старости и детям, оба родителя которых неизвестны.

Ранее финансовый эксперт Наталья Жукова предупредила, в каких случаях льготополучатели могут лишиться выплат. Чтобы получать матпомощь от государства, у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то доход: зарплата, пенсия, стипендия. Если человек не работает по болезни, то должны быть подтверждающие документы.