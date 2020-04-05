Власти разработали стресс-сценарии с карантином до осени и нефтью по $10

https://static.news.ru/photo/2f1be794-7488-11ea-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ готовят компании к кризисному сценарию, при котором один баррель нефти будет стоить $10, а за один доллар будут давать 89 рублей. При неблагоприятном варианте развития пандемии коронавируса карантин в стране продлят до конца сентября. Об этом говорится в документе, разработанном Минпромторгом.

По информации РБК, ведомство обрисовало два варианта стресс-сценария для предприятий.

По первому сценарию будет дана оценка готовности предприятий работать в условиях продления карантина до конца июня. При этом предполагается, что цена на нефть марки Urals будет на уровне $20 за баррель до конца 2020 года. Инфляция по этому сценарию составит 4,5% по году, а курс доллара — более 80 рублей до конца года.

Второй сценарий предполагает закрытие субъектов и транспортного сообщения между ними. На этом фоне, полагают эксперты, инфляция составит 5,5%, а доллар будет стоить 89 рублей во втором квартале 2020 года. Цена на нефть при этом сценарии рухнет до $10 за баррель.

Ранее аналитики ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) заявили, что российскую экономику ожидает двухлетняя рецессия. Она будет соответствовать спаду мировой экономики. Эксперты считают, что при «конструктивном» сценарии, предполагающем активную реакцию властей на кризис, падение ВВП получится удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году, писал NEWS.ru.