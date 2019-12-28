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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что в Минске рассчитывают на контакт лидеров Белоруссии и РФ до конца года.

Три вопроса, которые в принципе были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определённые вопросы по налоговой карте, — отметил политик...