Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отставка Шарова — его личный выбор. По информации издания, топ-менеджер банка планирует заняться личным проектом в малом бизнесе.
У Шарова также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее, — информирует агентство ПРАЙМ.
Как ранее писал NEWS.ru, более 50 банков по всему миру объявили в 2019 году о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест. Этот показатель стал рекордным за последние четыре года. Другое крупное сокращение сотрудников кредитных организаций было зафиксировано в 2015 году. Тогда под него попали более 91,5 тыс. сотрудников.
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