https://static.news.ru/photo/a967671a-2949-11ea-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Более 50 банков по всему миру объявили в 2019 году о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест. Этот показатель стал рекордным за последние четыре года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на отчёты банков и профсоюзов.

Другое крупное сокращение сотрудников кредитных организаций было зафиксировано в 2015 году. Тогда под сокращения попали более 91,5 тыс. сотрудников.

В этом году больше всего сотрудников (63,6 тыс. человек) сократили европейские банки. На них пришлось 82% из общего числа. В Северной Америке работы лишились 7,7 тыс. человек, или 10% от общемировой совокупности. В Латинской Америке под сокращения попали 3,5 тыс. банковских сотрудников, или 4,5%.

В пятёрку лидеров по сокращениям вошли два немецких, итальянский, испанский и британский банки. Больше всего людей сократил Deutsche Bank. Он лишился 18 тыс. работников. За ним идут UniCredit с 8 тыс. рабочих мест, Santander — 5,4 тыс. человек, Commerzbank — 4,3 тыс. сотрудников и HSBC, который сократил 4 тыс. работников.

Агентство отмечает, что данные показатели указывают на слабость европейских банков. Аналитики в качестве причины назвали столкновение экспортно ориентированной экономики Европы с международными торговыми спорами. Одновременно на доходы от кредитования влияют и отрицательные процентные ставки. Такой ситуации удалось избежать в США. Там правительственные программы и повышение ставок помогли банкам быстро восстановиться после финансового кризиса.

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