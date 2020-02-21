https://static.news.ru/photo/2f6e25fe-54cb-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить действующие ограничения на встрече стран ОПЕК+. Она должна состояться через две недели.

В начале февраля Эр-Рияд, опасаясь, что эпидемия коронавируса обрушит спрос на топливо, предложил дополнительно сократить добычу нефти к действующей квоте. Созванный техкомитет ОПЕК+ рекомендовал 24 странам-участницам усилить сокращение добычи нефти ещё на 600 тыс. б/с к действующей квоте в 1,7 млн б/с на второй квартал. Россия тогда отказалась соглашаться и взяла время на внутренние консультации.

По версии The Wall Street Journal, Саудовская Аравия уже договорилась с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тыс. б/с, если Россия «не в игре». Однако источники ТАСС в ОПЕК опровергли эту информацию, охарактеризовав её как «безумие».

ОПЕК — организация стран — экспортёров нефти. Она создана государствами, располагающими 2/3 мировых запасов топлива, в целях контроля квот его добычи.

По мнению главы компании СИБУР Дмитрия Конова, 2020 год будет непростым для всей нефтехимической отрасли, коронавирус нанесёт удар по спросу не меньший, чем торговые войны 2019 года. В интервью американскому изданию Barron's предприниматель отметил, что уже есть проблемы с провозом сырья и оборудования на китайской границе. По его словам, китайские власти разрешают пересекать границу только 20 грузовикам в день, а некоторое оборудование и вовсе не было произведено из-за закрытия китайских заводов, писал NEWS.ru.