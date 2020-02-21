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Распространение нового коронавируса пока не отразилось на объёмах поставок нефтехимической продукции «Сибура» в Китай, но последствия начнут ощущаться уже к середине 2020 года, заявил глава компании Дмитрий Конов.

Запасы нефтехимической продукции в Китае сейчас превышают нормальные показатели на 30-50%. Поэтому я думаю, что влияние вируса будет отложено до середины года, — сказал в эфире телеканала CNBC Конов.

Он считает, что 2020 год будет непростым для всей нефтехимической отрасли, коронавирус нанесёт удар по спросу не меньший, чем торговые войны 2019 года. В интервью американскому изданию Barron's глава «Сибура» отметил , что уже есть проблемы с провозом сырья и оборудования на китайской границе. По его словам, китайские власти разрешают пересекать границу только 20 грузовикам в день, а некоторое оборудование и вовсе не было произведено из-за закрытия китайских заводов.

Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса уже негативно сказалось на российской экономике. Страна ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 21 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18264 человека.