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Распространение коронавируса негативно сказалось на российской экономике. Страна ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем, где зафиксировали новое заболевание, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день. Это последствия коронавируса, — отметил министр.

Он ссылается на данные таможенной службы, передаёт РБК.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 20 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, участники рынка и эксперты считают, что закрытие производств в Китае будет приводить к подорожанию гаджетов на 1,5–3% еженедельно.