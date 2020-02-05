https://static.news.ru/photo/25f595de-47ab-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Участники рынка и эксперты считают, что закрытие производств в Китае будет приводить к подорожанию гаджетов на 1,5-3% еженедельно.

Топ-менеджер одного из российских IT-дистрибуторов рассказал, что если замороженное из-за вспышки в КНР коронавируса нового типа производство не возобновит работу в течение недели, то российские продавцы электроники столкнутся с её дефицитом уже к началу марта 2020 года, пишут «Известия».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что эта проблема затронет не только китайские бренды, но и Apple, а также, частично, Samsung.

Также эксперты предупреждают, что дефицит и рост цен ждут авторынок, почти четверть объёма которого занимают китайские комплектующие.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за снижения количества поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали импортные овощи, которые попадают туда преимущественно из КНР. В связи с закрытием новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16-ти КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию.