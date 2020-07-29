СМИ: пособия по безработице могут увеличиться в несколько раз

https://static.news.ru/photo/ff0ae146-d1f6-11ea-ac38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Федерация независимых профсоюзов России предлагает увеличить пособия по безработице. Оно должно равняться сумме прожиточного минимума в регионе.

Письмо ФНПР с соответствующим предложением направлено в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Минимальное пособие по безработице, сказано в письме, должно составлять не менее половины утраченного заработка, так как это соответствует конвенции Международной организации труда «О содействии занятости и защите от безработицы», пишут «Известия».

В связи с этим профсоюзы предлагают установить минимальное пособие на уровне прожиточного минимума в регионе за II квартал прошлого года. Минтруда собирается тщательно изучить предложения ФНПР.В этом году пособия по безработице были увеличены из-за напряжённости на рынке труда, но в то же время отметили, что это постоянная замена трудовых доходов, а мера поддержки на время поиска работы.

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