https://static.news.ru/photo/14925938-4c94-11ea-a352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ подготовило предложения по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые добывают ископаемые, помимо газа и нефти. За их счёт в правительстве намерены увеличить доходы бюджета.

Нововведения также могут коснуться добытчиков алмазов и сырья для производства минеральных удобрений. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что предлагается добавить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое. Оно станет учитывать конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей. При этом данное слагаемое не будет применяться при падении экспортных цен ниже определённого уровня.

Ожидается, что предложенная мера позволит увеличить доходы бюджета на 40 млрд рублей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко прокомментировал решение государства направить на социальную поддержку граждан 4,128 трлн рублей в период до 2024 года. Эксперт отметил для NEWS.ru, что в качестве источника дополнительного финансирования, скорее всего, выступит крупный бизнес, для которого возможны «сюрпризы» в виде увеличения нагрузки. Например, введение НДПИ на попутный нефтяной газ.