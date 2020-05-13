СМИ: контракт Сечина с «Роснефтью» продлён ещё на пять лет

https://static.news.ru/photo/4f3a2a7a-9546-11ea-9aad-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин ещё пять лет будет руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад.

Источники «Ведомостей» заявили , что после решения правительства контракт с Сечиным должны утвердить на совете директоров компании, который соберётся 14 или 15 мая.

Ранее Сечин заявил, что «Роснефть» сможет преодолеть кризис, если будут смягчены кредитные условия. Компания планирует сократить объём инвестиционной программы на 21%, до 750 млрд рублей. Он назвал драматическим состояние глобального нефтяного рынка. Сечин отметил, что в сегодняшних условиях необходимо оптимизировать часть капитальных затрат.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин провёл встречу с Сечиным 12 мая. Они обсудили ситуацию в нефтегазовой отрасли и работу над проектом «Восток Ойл».

Игорю Сечину 59 лет. Он был назначен президентом «Роснефти» в 2012 году. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства РФ.