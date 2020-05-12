Сечин рассказал, что поможет «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/de796334-5295-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Смягчение кредитных условий поможет «Роснефти» преодолеть кризис за два-три года и даже начать новые проекты. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что «Роснефть» планирует сократить до объём инвестиционной программы на 21%, или 200 млрд рублей, примерно до 750 млрд рублей.

С учётом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придётся, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать, — цитирует Сечина ТАСС.

Он добавил, что просит рассмотреть возможность увеличения лимитов на кредитора, а также перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой. Кроме того, Сечин пожаловался на высокие тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам, которые сейчас достигают 32% от стоимости нефти.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. Поводом для колебаний нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Как писал NEWS.ru, ранее издание The American Conservative назвало цель России в нефтяной войне. Авторы публикации утверждают, что Москва давно готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии сбалансировать бюджет.