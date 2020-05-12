Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

https://static.news.ru/photo/25811646-9440-11ea-a73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли, а также работа над проектом «Восток Ойл». Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

NEWS.ru писал, что глава «Роснефти» направил в правительству письмо, в котором попросил предоставить налоговые льготы при реализации проектов трудноизвлекаемых залежей газа березовой свиты в Западной Сибири.

Сечин подчёркивает, что скважины на Харампурском месторождении имеют сложные геологические особенности. Из-за этого добыча газа из этих залежей будет нерентабельна без льгот. В «Роснефти» предлагают правительству снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых до коэффициента 0,21.