Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанная Минфином и ЦБ ещё в 2016 году, не поддержана. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Вместо ИПК, по словам чиновника, Минфин предлагает россиянам иной способ увеличения негосударственной пенсии — инструмент гарантированных пенсионных накоплений.
Изменения есть по сравнению с предыдущей версией. Участие будет добровольным, — уточняет Силуанов.
Как писал News.ru, в августе текущего года замминистра финансов
Согласно концепции, которую разрабатывали Минфин и Центробанк, отличием нового механизма должно было стать то, что накопления станут собственностью граждан. Формироваться и храниться ИПК должен был в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять деньги как через работодателей, так и самостоятельно. В качестве стартового капитала предполагались средства, аккумулированные в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.