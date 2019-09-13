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Минэкономразвития РФ сообщает, что Киев проиграл Москве в ВТО в споре по энергокорректировкам. Министерство рассчитывает, что после этого Украина оперативно устранит нарушения международных обязательств.

12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493),...