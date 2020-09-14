Сидим на иголках: мировой кризис может грянуть в конце 2020 года

Ситуация в экономике России начинает стабилизироваться после кризиса (который не приобрёл системный характер), вызванного ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина. Базовый вариант обновлённого прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года Минэкономразвития предполагает, что ВВП страны в этом году будет падать медленнее, чем ждали в конце весны: на 3,9% против 5%. Вместе с тем экономисты называют новый прогноз МЭР по ситуации в РФ и мире «иллюзорным». Специалисты предупреждают о вероятной глобальной рецессии и призывают не расслабляться в ожиданиях. Нынешняя рецессия может стать пятой «послевоенной» после эксцессов 1972, 1982, 2001 и 2008 годов. Стоит напомнить, что все рецессии сопровождались глобальным финансовым кризисом. Оценки экспертов сейчас сходятся, увы, в наихудших прогнозах.

МЭР ожидает, что в последующие годы экономика России перейдёт к росту: в 2021 году ВВП будет увеличиваться на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023-м — на 3%. Возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года, цитирует ТАСС документ, представленный в правительство.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, улучшен прогноз и по другим показателям, в частности, рубль в 2020–2021 годах будет крепче, чем планировалось в мае, а нефть — дороже. Кроме того, министерство улучшило свои оценки по реальным доходам населения и зарплате, потребительскому спросу и инвестициям. Также Минэкономразвития скорректировало в сторону улучшения оценку спада промпроизводства и ожидает не такого глубокого снижения показателей экспорта и импорта.

По словам источника в Минэке, нынешняя ситуация в экономике не требует новых мер поддержки населения и бизнеса, какие принимались в качестве антикризисного пакета, — обсуждаются лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений. Он отметил, что кризис не приобрёл системный характер, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей: розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров.

Конечно, не может не успокаивать то, что сложная экономическая ситуация не перешла в кризис неплатежей. По цифрам чиновников, экономический спад затронул в незначительной степени системообразующие организации: в июне в зоне риска было около 400 компаний из этого списка, сейчас это порядка 250 предприятий. Восстановление пострадавшего малого и среднего бизнеса, а также потребительского сектора ожидается в 2021 году.

Между тем заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов не видит оснований для улучшения прогноза МЭР. Он находит его излишне оптимистичным. Дело в том, замечает эксперт, что в ближайшие месяцы возможен вал банкротств уже остановившихся предприятий. Поэтому прогноз МЭР можно считать, скорее, своеобразным идеологическим утешением населения России, уверен экономист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящий момент мы проживаем ситуацию с очень высоким уровнем неопределённости, объясняет Миронов. А это значит, что нужно смотреть на текущий момент и видеть, как меняется ситуация и каковы тенденции. Если посмотреть на оперативные индикаторы (опросы, статистика и т. д.), то можно заметить, что в августе, например, остановился рост промышленного выпуска, причём до этого шло восстановление, замечает специалист. На данный момент продолжает расти лишь внутренний спрос, связанный с домашними хозяйствами. В целом ситуация всё же ухудшилась, если сравнивать с предыдущими месяцами этого года.

Замедление восстановления сейчас отмечается везде. Россия, к примеру, восстановилась на 4% процесса, и дальше мы не идём. Наши фондовые рынки восстановились лишь наполовину. Ни на один день нельзя забывать о том, что мы вошли в полосу двойного кризиса — коронавирусного и нефтегазового. Поэтому ещё высока вероятность второй волны, связанной с каскадом банкротств. Так что, все продолжаем неизбежно сидеть на иголках. Валерий Миронов заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Хотя, справедливости ради, добавляет эксперт, в России в целом экономический спад всё же меньше, чем за рубежом, поскольку в нашей стране ещё не столь велика роль малого бизнеса, нежели в других государствах, что и играет нам на руку. Кроме того, указывает Валерий Миронов, мы практически не потратили наш резервный фонд. Поэтому у России на защиту от кризиса «деньги есть», резюмировал заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Согласно обновлённому прогнозу, Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% в 2020 году вместо 3,8%, которые прогнозировались в мае. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020-го, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023-м — 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% — в 2020 году, на 2,2% — в 2021 в 2022 годах, на 2,5% — в 2023-м.

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Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года она будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021-м прогнозируется снижение уровня до 5,2%, в 2022-м — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.

Мировой фон

Вместе с тем надо понимать, что Россия живёт в мировом сообществе и находится во взаимодействии с другими странами мира. Несмотря на то что кризис COVID-19 сотрясает весь мир, развивающиеся страны с низкими доходами (РСНД) сейчас пребывают в наиболее уязвимом положении. РСНД (а их в мире насчитывается 42) тяжело пострадали от внешних шоков и испытывают серьёзное сокращение деловой активности внутри государств вследствие распространения вируса и принятия мер самоизоляции для его сдерживания. В то же время нехватка ресурсов и слабость институтов ограничивают возможности органов государственного управления многих РСНД по оказанию поддержки своей экономике.

В этом году рост экономики в РСНД, предупреждают аналитики МВФ, скорее всего, остановится по сравнению с ростом в 5% в 2019 году. В дальнейшем, при отсутствии последовательных международных усилий по их поддержке, непроходящие шрамы могут подорвать их перспективы развития, усугубить неравенство и поставить под угрозу уничтожения достижения десятилетней работы по сокращению уровня бедности, что не может не сказаться в целом и на мировой экономике.

В целом к началу пандемии COVID-19 в мире уже наблюдались устойчивые внешние дисбалансы. Этот кризис спровоцировал резкое сокращение торговли и существенные изменения валютных курсов, но ограничил уменьшение дефицитов и профицитов счёта текущих операций в мире. И в настоящее время, подчёркивают эксперты МВФ, перспективы остаются крайне неопределёнными, поскольку в обозримом будущем по-прежнему сохраняются риски новых волн заражения, разворотов потоков капитала и дальнейшего сокращения мировой торговли.