Севморпуть может стать альтернативой Суэцкому каналу

https://static.news.ru/photo/d990dc2a-bfbe-11eb-8c7e-96000091f725_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что крупнейшие азиатские страны рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Об этом пишет РИА Новости.

Так, он послужит транспортным коридором между Азией и Европой. Чекунков также добавил, что путь по СМП на 40% короче, а по открытой воде на семь суток быстрее.

Ранее сообщалось, что Суэцкий канал едва не оказался заблокирован вновь из-за застрявшего танкера.

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта после того, как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.