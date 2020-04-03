«Северный поток» продолжает непрерывные поставки газа в условиях COVID-19

https://static.news.ru/photo/88787ff6-75a4-11ea-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Оператор газопровода «Северный поток» заявил, что продолжается работа по поставкам законтрактованных объёмов газа, несмотря на ограничения из-за коронавируса.

NEWS.ru писал, что «Газпром» уменьшил поставки газа в Европу в январе 2020 года. Среди причин названы уменьшение транзита через Украину и полностью заполненные хранилища в Европе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что РФ будет развивать технологии добычи газа и угля, а также производство сжиженного природного газа. Экспорт энергоносителей будет диверсифицирован.

Сообщается, что продолжаются необходимые подводные технические работы для реализации проекта «Северный поток — 2». Судно Flintstone под флагом Нидерландов будет осуществлять перевозку щебня для засыпки подводной траншеи трубопровода.