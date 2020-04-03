«Северный поток» продолжает непрерывные поставки газа в условиях COVID-19

Оператор газопровода «Северный поток» заявил, что продолжается работа по поставкам законтрактованных объёмов газа, несмотря на ограничения из-за коронавируса.
NEWS.ru писал, что «Газпром» уменьшил поставки газа в Европу в январе 2020 года. Среди причин названы уменьшение транзита через Украину и полностью заполненные хранилища в Европе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что РФ будет развивать технологии добычи газа и угля, а также производство сжиженного природного газа. Экспорт энергоносителей будет диверсифицирован.
Сообщается, что продолжаются необходимые подводные технические работы для реализации проекта «Северный поток — 2». Судно Flintstone под флагом Нидерландов будет осуществлять перевозку щебня для засыпки подводной траншеи трубопровода.
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