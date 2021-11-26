Сербы оценили российскую скидку на газ

Сербские пользователи соцсетей одобрили продление договора с Россией о поставке газа по беспрецедентно низкой цене в 270$ за тысячу кубометров в течение шести месяцев. Президент Сербии Александр Вучич также анонсировал готовящийся долгосрочный контракт, детали которого пока не может назвать, сообщает «Слово и Дело».

Это хорошо для Сербии и сербов. Пусть такое сотрудничество продолжится и в будущем. <...> Спасибо, президент Путин. Спасибо также нашему президенту за успешную заявку, — высказались сербы в комментариях различных изданий.

Но в некоторых случаях граждан больше интересуют условия дальнейшего сотрудничества стран.

Один вопрос, учитывая, что венгры заключили контракт с русскими на 15 лет по более выгодной цене, чем раньше, означает ли это, что у нас контракт с русскими только на шесть месяцев? — задал вопрос читатель с ником Kiza.

Также прозвучала критика восторженного заявления Вучича о том, что на газовом контракте можно сэкономить более €300 млн, которых хватит на постройку нового национального стадиона. По мнению одного из комментаторов, Сербии нужны не стадионы, а водоочистные сооружения, фабрики по переработке отходов и чистый воздух.

Ранее Александр Вучич заявил о «самом высоком» уровне отношений Сербии и России в истории. Он выразил благодарность и признательность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку и развитие Сербии, её территориальной целостности и суверенитета.