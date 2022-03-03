Сербия анонсировала подписание газового контракта с Россией на 10 лет

Белград и Москва к 1 июня подпишут долгосрочный контракт на поставки газа сроком на 10 лет. До этого Сербия будет получать от России топливо по цене $270 за тысячу кубометров. Об этом заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович, передаёт ТАСС.

Он отметил, что власти страны приняли решение не повышать цены на газ, чтобы сохранить уровень жизни граждан, экономику и инвесторов, а также заверил, что Сербия не будет испытывать недостатка топлива.

Не беспокойтесь об объёмах газа, их будет достаточно, а до 1 июня будет подписан новый долгосрочный договор на 10 лет, — сказал Баятович.

Переговоры по поводу контракта должны начаться в марте или апреле. Предыдущие состоялись осенью прошлого года. Тогда российская сторона согласилась на полгода сохранить для Сербии цену на газ в $270 за тысячу кубометров, что почти в десять раз ниже спотовых цен на газ на европейских хабах. При заключении долгосрочного контракта будут предложены новые условия, сербская сторона надеется, что они будут выгодными для неё.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе обновила исторический максимум и достигла $2279 за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был установлен днём ранее и составил $2200 за тысячу кубометров. Цены на топливо начали расти после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и объявил 24 февраля о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.