Сенатор заявил о востребованности повышения почасовой оплаты труда

https://static.news.ru/photo/4effd90a-a974-11ea-82fd-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рязанский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почасовая оплата труда после пандемии коронавирусной инфекции по некоторым видам занятости может быть очень востребована, учитывая изменения, которые происходят на рынке. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Он отметил, что идея о повышении почасовой оплаты — не новая. По словам Рязанского, 20 последних лет речь об этом постоянно заходит в контексте обсуждения повышения МРОТ в стране. Однако на сегодняшний день, сказал сенатор, такие инициативы не приживались.

Однако с учётом изменений на рынке труда в условиях пандемии коронавируса, появления новых форм занятости по определённым видам занятости это может быть и востребовано, — приводит слова Рязанского РИА Новости.

Законодатель также заметил, что подобные инициативы требуют тщательной проработки и обсуждения. Рязанский призвал подождать и посмотреть, каким образом в дальнейшем будет развиваться ситуация на рынке труда.

Как ранее писал NEWS.ru, минимальная почасовая оплата труда работников в России на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года может составить 150 рублей в час. Соответствующий законопроект в правительство направили депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор от ЛДПР Сергей Леонов.