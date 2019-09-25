https://static.news.ru/photo/187ba7ac-df70-11e9-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Транснефть»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил главе Минэнерго Александру Новаку письмо, в котором пожаловался на то, что «Транснефть» добавляет в чистое сырьё загрязнённую хлорорганическими соединениями (ХОС) нефть.

По словам Сечина, нефть с содержанием ХОС выше 1 ppm поступает и за рубеж, и на отечественные НПЗ. В частности, на собственные заводы «Роснефти», которые модернизированы с расчётом на показатель ХОС не более 1 ppm.

Сечин утверждает, что «Транснефть», не согласуясь с грузоотправителями, смешивает в своих трубопроводах чистое сырьё с грязной нефтью из трубопровода «Дружба». Он подчеркнул, что в случае продолжения подобной практики «Роснефть» обратится в компетентные органы и ведомства для защиты интересов своих акционеров.

В Минэнерго и «Роснефти» ситуацию не комментируют. По сведениям « Коммерсанта », подобные письма были направлены Сечиным президенту Владимиру Путину, главе правительства Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Ранее News.ru писал, что кабмин пока не принял решения по контролю качества сырья в системе «Транснефти». Новак пояснил, что для этого необходимо решить вопрос о возможности передачи пунктов сдачи приёма.