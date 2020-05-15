Сечин отчитался об уходе «Роснефти» из Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/58f324ec-9689-11ea-9496-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Роснефть» полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле и вышла из всех проектов в стране. Об этом заявил глава корпорации Игорь Сечин.

Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях, — приводятся в сообщении «Роснефти» слова Сечина.

Вырученные средства «Роснефть» использовала, чтобы выкупить 9,8% своих акций и передать одному из дочерних обществ.

В середине марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в чёрный список по Венесуэле TNK Trading International S.A. — швейцарскую трейдинговую структуру российской нефтегазовой компании. Затем последовал комплекс американских санкций против главы Боливарианской Республики и его окружения, а также экономического сектора страны. Эти обстоятельства аналитики связывают с решением «Роснефти» уйти из венесуэльских проектов, писал NEWS.ru.