Официальный уход нефтегазовой компании «Роснефть» из Венесуэлы породил сомнения в прочности политических позиций президента Николаса Мадуро. Этому предшествовал комплекс американских санкций против главы Боливарианской Республики и его окружения, а также экономического сектора страны. Администрация президента США, как кажется, в полушаге от того, чтобы признать Венесуэлу государством — спонсором терроризма. Сотрудничать со страной с таким статусом станет практически невозможно.
Говорить о скором коллапсе политического руководства Венесуэлы заставило то, что «Роснефть» анонсировала продажу своих активов в Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в тех компаниях, которые предоставляют услуги в сфере нефтяных месторождений, коммерческих и торговых операциях. Вполне вероятно, что триггером в этой ситуации стал недавний удар американской администрации по «дочке» «Роснефти». В середине марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в чёрный список по Венесуэле TNK Trading International S.A. — швейцарскую трейдинговую структуру российской нефтегазовой компании.
Накануне, отвечая на вопрос о перспективах снятия санкций с «дочек» «Роснефти» и угрозе того, что ограничения могут быть введены против тех, кто приобрёл активы российской компании, в Госдепартаменте ответили, что изучают целесообразность будущих мер в рамках санкционной программы по Венесуэле.
Основания ожидать политический коллапс в Венесуэле есть. Накануне Минюст США выдвинул обвинения против руководства Боливарианской Республики. Президент Мадуро, глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, экс-директор военной разведки Уго Карвахаль, генерал-майор в отставке Кливер Антонио Алькала Кордонес, а также бывшие руководители леворадикальной группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) Лусиано Марина Аранго и Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте подозреваются в «участии в наркотеррористическом сговоре», в сговоре с целью ввоза на американскую территорию кокаина, в «ношении и применении автоматического огнестрельного оружия», другого вооружения и взрывчатки в рамках преступной деятельности. В распространённом Госдепом сообщении есть обещание отдать $15 млн за информацию, которая поможет аресту Мадуро или признанию его виновным. За других фигурантов санкционного списка дают чуть меньше — $10 млн.
Тревожным признаком стало то, что Карвахаль — после внесения в чёрный список — выразил
Теперь же ситуация иная. Администрация президента США близка к тому, чтобы назначить Венесуэлу страной — спонсором международного терроризма. Боливарианская Республика рискует оказаться пятой в списке стран, которые «неоднократно предоставляли поддержку международному терроризму», что позволит Белому дому продолжать вводить новые ограничительные меры против этого государства. В соответствующий перечень государств — спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Несмотря на то, что в западной экспертной среде принято
Однако есть гипотеза, что россияне не выкинули белый флаг в ситуации с Боливарианской Республикой, и формальный уход «Роснефти» может оказаться обычным тактическим манёвром для того, чтобы избежать санкционного режима. В этом случае возможный крах венесуэльского руководства может обернуться серьёзными издержками.
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