Официальный уход нефтегазовой компании «Роснефть» из Венесуэлы породил сомнения в прочности политических позиций президента Николаса Мадуро. Этому предшествовал комплекс американских санкций против главы Боливарианской Республики и его окружения, а также экономического сектора страны. Администрация президента США, как кажется, в полушаге от того, чтобы признать Венесуэлу государством — спонсором терроризма. Сотрудничать со страной с таким статусом станет практически невозможно.

Говорить о скором коллапсе политического руководства Венесуэлы заставило то, что «Роснефть» анонсировала продажу своих активов в Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в тех компаниях, которые предоставляют услуги в сфере нефтяных месторождений, коммерческих и торговых операциях. Вполне вероятно, что триггером в этой ситуации стал недавний удар американской администрации по «дочке» «Роснефти». В середине марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в чёрный список по Венесуэле TNK Trading International S.A. — швейцарскую трейдинговую структуру российской нефтегазовой компании.

Rosneft

Накануне, отвечая на вопрос о перспективах снятия санкций с «дочек» «Роснефти» и угрозе того, что ограничения могут быть введены против тех, кто приобрёл активы российской компании, в Госдепартаменте ответили, что изучают целесообразность будущих мер в рамках санкционной программы по Венесуэле.

Основания ожидать политический коллапс в Венесуэле есть. Накануне Минюст США выдвинул обвинения против руководства Боливарианской Республики. Президент Мадуро, глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, экс-директор военной разведки Уго Карвахаль, генерал-майор в отставке Кливер Антонио Алькала Кордонес, а также бывшие руководители леворадикальной группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) Лусиано Марина Аранго и Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте подозреваются в «участии в наркотеррористическом сговоре», в сговоре с целью ввоза на американскую территорию кокаина, в «ношении и применении автоматического огнестрельного оружия», другого вооружения и взрывчатки в рамках преступной деятельности. В распространённом Госдепом сообщении есть обещание отдать $15 млн за информацию, которая поможет аресту Мадуро или признанию его виновным. За других фигурантов санкционного списка дают чуть меньше — $10 млн.

Тревожным признаком стало то, что Карвахаль — после внесения в чёрный список — выразил готовность сдаться администрации президента США. Не исключено, что это может быть важным шагом на пути нейтрализации президента Венесуэлы. Как отмечает The Wall Street Journal, американские санкции рассчитаны прежде всего на то, чтобы изолировать венесуэльского лидера от его «группы поддержки» и расширить возможности оппозиционного движения путём извлечения миллиардов из государственных активов. Некоторые бывшие руководители венесуэльской компании PdVSA всерьёз утверждали, что венесуэльское правительство за последние два десятилетия похитило сотни миллиардов долларов через государственную нефтяную монополию, преувеличивая производственные показатели, раздувая счета по контрактам и используя отобранные вручную подрядные фирмы. Это долгое время позволяло руководству страны держаться на плаву.

Rosneft

Теперь же ситуация иная. Администрация президента США близка к тому, чтобы назначить Венесуэлу страной — спонсором международного терроризма. Боливарианская Республика рискует оказаться пятой в списке стран, которые «неоднократно предоставляли поддержку международному терроризму», что позволит Белому дому продолжать вводить новые ограничительные меры против этого государства. В соответствующий перечень государств — спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Несмотря на то, что в западной экспертной среде принято считать присваивание статуса «страны-спонсора» жестом отчаяния, эта угроза могла напугать партнёров Венесуэлы, в том числе в России.

Однако есть гипотеза, что россияне не выкинули белый флаг в ситуации с Боливарианской Республикой, и формальный уход «Роснефти» может оказаться обычным тактическим манёвром для того, чтобы избежать санкционного режима. В этом случае возможный крах венесуэльского руководства может обернуться серьёзными издержками.