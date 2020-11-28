Сечин: цена на нефть зависит от действий участников рынка и спроса

https://static.news.ru/photo/2f96db70-323d-11eb-89f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Всё зависит от скоординированных действий участников рынка, и прежде всего, конечно, от уровня потребления, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о прогнозе по ценам на нефть и сохранении тенденции к их колебаниям.

Ранее сообщалось, что одним из главных драйверов роста цен на нефть являются новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса и скором запуске их в производство. Рынок пересматривает связанные с пандемией риски и ориентируется на более позитивные сценарии.

Ещё одним важным фактором роста цен является ожидание встречи участников сделки ОПЕК+ 1 декабря, на которой, возможно, будет принято решение отложить смягчение введённых ограничений на добычу нефти. На данный момент страны — участницы сделки ограничили объёмы добычи нефти в пределах 7,7 млн баррелей в сутки и планировали в новом году поднять планку до 9,6 млн баррелей в сутки.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Россия и страны ОПЕК могут продлить соглашение по ограничению добычи нефти ещё на два-три месяца.