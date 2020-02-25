https://static.news.ru/photo/13485078-579d-11ea-86f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата отметила недостаточную прозрачность расходов бюджета на оплату труда государственных адвокатов. Замечание касается периода с 2016 по 2019 год.

Так, денежные суммы, полагающиеся защитнику за участие в деле по назначению, должны перечисляться на расчётный счет адвокатского образования, но положение не всегда соблюдается: часто в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокаты указывают реквизиты личного счёта. Из-за этого налоговая база оказалась занижена на 423,33 млн рублей, сообщает ТАСС.

Адвокат по назначению суда каждый месяц защищает в среднем трёх подсудимых, а его средний доход получается как у высококвалифицированного специалиста — от 26,2 тыс. рублей до 69,2 тыс.

В Счётной палате также отметили отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката. Это несёт риски оплаты юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году исполнение федерального бюджета России по расходам стало худшим за последние 11 лет. Неизрасходованными остались 1,122 триллиона рублей. Об этом сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Он пояснил, что бюджет был использован всего на 94,2%. При этом уровень исполнения федеральной адресной инвестиционной программы составил только 76%.