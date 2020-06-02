Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах до 0,55%

https://static.news.ru/photo/3bb05da4-a4e5-11ea-8657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах. Максимальное значение уменьшили до 0,55%. По данным Центрального банка РФ, в апреле 2020 года граждане страны забрали с депозитов $1,1 млрд в валюте.

Таким образом, за месяц объём вкладов физических лиц в валюте сократился на 1,2%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование агентства Marcs.

В ЦБ отметили, что наибольший отток валюты был зафиксирован в марте этого года, когда россияне сняли со своих счетов $5 млрд. Причиной послужили падение финансовых рынков, обвал рубля и сложная ситуация с коронавирусом, сложившаяся в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в марте 2020 года забрали из кредитных организаций свои вклады на сумму $5 млрд, банки пополняли кассы наличными.

На фоне пандемии и ситуации на мировом финансовом рынке российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд, что больше, чем в феврале 2020 года, почти в десять раз.