Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

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К концу мая кредитная организация провела реструктуризацию в рамках государственных и собственных программ займов физлиц на 120 млрд рублей, а юрлиц — на 1 трл. рублей. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Грефа, Сбербанк ещё никогда не сталкивался с реструктуризацией в таких масштабах. Глава кредитной организации также отметил работу сотрудников Сбербанка, которые напряжённо работали во время всего периода пандемии коронавируса.

Из-за закрытия 30% банковских офисов в начале периода самоизоляции, образовались очереди и Сбербанк открыл до 90% отделений, в которых, несмотря на опасность, трудились 150 000 человек.

При этом Греф отметил, что восстановление экономической активности в первую неделю июня превзошло все его ожидания.

В этот период работало до 90% терминалов Сбербанка на предприятиях малого бизнеса, тогда как в кризисный период таких было всего 25%. За первые пять месяцев 2020 года Сбербанк выдал на 16% больше кредитов малому бизнесу, чем за тот же период в 2019-м, портфель малого бизнеса вырос с начала года на 10%, — отметил председатель правления Сбербанка.

Несмотря на то, что COVID-19 поставил кредитную организацию в сложное положение, и, несмотря на кризис, в «эти три месяца, ситуация складывается лучше, чем мы ожидали», сказал Греф.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком.