Сбербанк рассказал о работе карт в РФ после решения Visa и MasterCard

Ограничение работы Visa и MasterCard на территории России никак не повлияет на работу карт в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. По словам представителей финансовго учреждения, по имеющимся на руках картам внутри страны можно будет совершать все те же операции, что и раньше.

Решение [Visa и MasterCard ограничить свою работу в России в ближайшие дни] не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны. Все карты клиентов «Сбера» будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах, — сообщили в банке.

Ранее стало известно, что американская компания Visa начала работу над прекращением транзакций на территории России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны.

Ранее компания уже заявляла о готовности соблюдать санкции Запада против России. Компания будет выполнять дополнительные ограничительные меры, которые могут быть применены в отношении Москвы.

Также о приостановке операций на территории РФ сообщила американская финансовая корпорация MasterCard. В компании заявили, что прекращают оказание услуг в РФ в связи с принятыми ранее в отношении страны санкциями. Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.