Сбербанк пояснил, по каким кредитам можно взять каникулы

В Сбербанке разъяснили, что кредитные каникулы по новому закону будут предоставлены в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей и потребкредитам до 250 тысяч рублей.
Кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении банка.
Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.
Закон о кредитных каникулах для россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год из-за пандемии коронавируса, вступил в действие с 3 апреля. Отсрочка предоставляется по займам, полученным до вступления в силу закона.
При этом банки во время каникул продолжат начислять проценты на кредит, и сумма долга будет увеличиваться. Это следует из разъяснений Банка России. Поэтому регулятор не советует оформлять отсрочку, если есть возможность продолжать выплаты.
Проценты будут начисляться по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита. По ипотечным кредитам проценты будут начисляться в оговорённом в договоре размере. Оформление отсрочки не испортит кредитную историю.
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