Сбербанк пояснил, по каким кредитам можно взять каникулы

https://static.news.ru/photo/d24e5262-770d-11ea-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сбербанке разъяснили, что кредитные каникулы по новому закону будут предоставлены в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей и потребкредитам до 250 тысяч рублей.

Кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении банка.

Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.

Закон о кредитных каникулах для россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год из-за пандемии коронавируса, вступил в действие с 3 апреля. Отсрочка предоставляется по займам, полученным до вступления в силу закона.

При этом банки во время каникул продолжат начислять проценты на кредит, и сумма долга будет увеличиваться. Это следует из разъяснений Банка России. Поэтому регулятор не советует оформлять отсрочку, если есть возможность продолжать выплаты.

Проценты будут начисляться по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита. По ипотечным кредитам проценты будут начисляться в оговорённом в договоре размере. Оформление отсрочки не испортит кредитную историю.

Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Также Путин предложил ЦБ принять меры по снижению стоимости таких кредитов.

Кроме того, президент попросил Банк России представить предложения по стимулирующему регулированию финансовых организаций для большей доступности ипотечных жилищных кредитов для россиян, писал NEWS.ru.