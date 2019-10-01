https://static.news.ru/photo/c4638ec6-b992-11e9-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Крупные кредитные организации России по закону должны были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до 1 октября. Из-за того, что Сбербанк не успел подключиться вовремя, ему будет направлено предписание об устранении нарушения.

В настоящий момент 10 из 11 системно значимых банков подключились к СБП и активно работают в системе, — цитирует РИА Новости сообщение Центробанка.

ЦБ запустил новую систему в январе. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Предполагается, что у пользователей появится также возможность оплачивать товары в магазинах по QR-коду.

Как писал News.ru, глава Сбербанка Герман Греф сообщил о решении подключиться к СБП, однако не 1 октября, а позже, «потому что это требует большого количества доработок». Кредитная организация долгое время игнорировала требование ЦБ о присоединении к СБП. Крупнейший банк страны предпочитает развивать свою систему денежных переводов.