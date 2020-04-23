Saudi Aramco приготовилась продавать активы из-за дешёвой нефти

https://static.news.ru/photo/41fb987c-5909-11ea-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Titus Moser/Global Look Press

Государственная саудовская нефтедобывающая компания-монополист Saudi Aramco решила продать долю в своём трубопроводном подразделении. Сделку начали готовить, чтобы покрыть убытки от обвала нефтяных цен.

По информации издания Bloomberg, Saudi Aramco приготовилась разделить активы Восточно-Западного трубопровода, по которому компания доставляет нефть до портов Красного моря. Саудовцы ещё не объявили о сделке, но привлекли несколько крупных международных банков.

Сделка будет включать в себя превращение трубопроводного подразделения в самостоятельное акционерное общество и продажу части акций на бирже, — цитирует сообщение Lenta.ru.

Реорганизация бизнеса Saudi Aramco приведёт к тому, что прибыль компании начнут получать бенефициары за пределами Саудовской Аравии.

Как писал NEWS.ru, корпорация Saudi Aramco позволила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе отсрочить платежи за поставку нефти на 90 дней.