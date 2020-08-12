Санкции США против «Северного потока — 2» в ЕС назвали сомнительными

https://static.news.ru/photo/5de6e95e-dce6-11ea-ac8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» являются сомнительными, поскольку нарушают международное право.

По её словам, Евросоюз сам определяет свою энергетическую политику и не признаёт принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы ЕC, сообщает деловое издание Германии Handelsblatt.

Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является сомнительным, — отметила Симсон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер обратился с личной просьбой к своей преемнице на этом посту Ангеле Меркель оказать поддержку завершению строительства «Северного потока — 2». Просьба последовала после угроз США расширить санкции в отношении участников проекта. Нынешний канцлер пообещала, что не потерпит вмешательства американцев в энергетическую политику.