Шрёдер лично просил Меркель поддержать «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/bab7d4f2-dc20-11ea-87bb-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер обратился с личной просьбой к своей преемнице на этом посту Ангеле Меркель оказать поддержку завершению строительства «Северного потока — 2». Просьба последовала после угроз США расширить санкции в отношении участников проекта.

Об этом сообщает экономический журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на источники. Отмечается, что по поводу газопровода Шрёдер и Меркель провели несколько переговоров. Нынешний канцлер пообещала, что не потерпит вмешательства американцев в энергетическую политику.

Кроме того, Меркель уверила Шрёдера в том, что старается убедить в пользе газопровода критиков внутри ЕС. При этом глава правительства ФРГ отметила, что не хотела бы принимать в отношении Вашингтона ответные меры, поскольку они могут привести к торговой войне с США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков считает борьбу Берлина и Вашингтона из-за газопровода «Северный поток — 2» беспрецедентной ситуацией. По его словам, прежде накал их конфликта не достигал «такой остроты и глубины». Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, отметил сенатор.