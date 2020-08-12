Шрёдер лично просил Меркель поддержать «Северный поток — 2»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер обратился с личной просьбой к своей преемнице на этом посту Ангеле Меркель оказать поддержку завершению строительства «Северного потока — 2». Просьба последовала после угроз США расширить санкции в отношении участников проекта.
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Кроме того, Меркель уверила Шрёдера в том, что старается убедить в пользе газопровода критиков внутри ЕС. При этом глава правительства ФРГ отметила, что не хотела бы принимать в отношении Вашингтона ответные меры, поскольку они могут привести к торговой войне с США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков считает борьбу Берлина и Вашингтона из-за газопровода «Северный поток — 2» беспрецедентной ситуацией. По его словам, прежде накал их конфликта не достигал «такой остроты и глубины». Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, отметил сенатор.
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